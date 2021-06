Més de 200 pescadors protesten a la Ràpita contra la normativa europea que limita la pesca d'arrossegament

El pla plurianual europeu, la MAP 2020-2025, imposa una reducció del 40% de les captures fins al 2025 i podria deixar a terra les embarcacions d'arrossegament la meitat dels dies que ara pesquen. La situació posa en perill la meitat de les 218 embarcacions d'arrossegament de la flota pesquera catalana. Aquest divendres han protestat també les confraries de l'Ebre i Tarragona que en tenen prop d'una setantena. A diferència d'altres zones d'Europa, els pescadors catalans ja apliquen des de fa dècades dos mesos de veda, però no s'ha tingut en compte en aquest còmput. Els pescadors no veuen viable sortir a pescar menys dies.Eusebi Rosales, president de la Confraria de la Ràpita, ha apuntat que de 194 dies que surten a la mar actualment, els els limiten a 163, un mes menys. «Anem a la ruïna, els pescadors, la Confraria i tot el que va darrere», ha advertit. «Ja en fem prou d'esforç per cuidar el recurs perquè som els primers interessats, que hi vivim. És injust que un que no sap no està el delta de l'Ebre, ens digui que hem de fer», ha dit Rosales.Un 70% de les vendes de peix provenen d'aquesta modalitat. A Tarragona també afecta 25 embarcacions. Esteve Ortiz, president la de Confraria de Tarragona, ha recordat que sense imposar-ho Europa, a Catalunya s'estipula una veda biològica. «Si s'incrementa no podrem pescar, no tindrem dies per treballar», ha denunciat. «Sé que al sud han estat més permissius, no han estat tan encasellats i els afecta més, però que s'adaptin a com estem nosaltres perquè és una mesura concreta i bona i si tots entrem en aquest cercle, no passarà res. La mateixa llei i les mateixes condicions. Estarem al front i morirem lluitant», ha apuntat Ortiz.Aquest divendres, després de recórrer el port pesquer de la Ràpita, s'ha llegit el document amb les propostes que han enviat al Ministeri, consensuades amb els pescadors valencians, perquè la MAP s'adapti a la realitat de la pesquera catalana. No tenen resposta, però demanen una reforma de l'assignació dels dies de pesca amb criteris tècnics i ajuts a les limitacions que se'ls imposa. També es proposa un pla de gestió de la pesca de peix blau i que es revisi la situació de calador litoral per incrementar les quotes de captura de tonyina roja i es permeti pescar-la als pescadors artesanals.El president de la Confraria de Tarragona ha assenyalat que hi treballen molts pescadors procedents del Senegal que han arribat a Espanya amb pastera. «Venen perquè els estan explotant la mar, grans flotes Xines i altres que deuen ser de l'Unió Europea els estan arrasant la mar. Que la Unió Europea es piqui el pit i no només faci el que vol fer aquí, que miri també als que estan matxucant», ha denunciat.