Disset associacions memorialistes demanen retirar el monument franquista de Tortosa

Un centenar de personalitats i entitats de Catalunya, València i Balears s'adhereixen al comunicat de la Comissió contra símbols franquistes de Tortosa

Actualitzada 04/06/2021 a les 19:52

Fins a disset associacions memorialistes de Catalunya, València i Balears s'han sumat al comunicat de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa en què es reclamava que el nou Govern mantingui intacte el compromís per retirar el monument franquista de Tortosa i que no es demorin les obres. Prop d'un centenar de personalitats culturals, socials i polítiques i altres entitats i plataformes del país s'han adherit a la petició. En representació de totes elles, l'advocat i historiador, Josep Cruanyes, ha demanat des de Tortosa que la presentació d'aquests suports sigui l'últim acte que calgui fer per demanar que es tregui el monòlit.Ester Baiges, portaveu de la Comissió, ha avançat que un cop retirat es proposarà la festa de celebració que es mereix la retirada del monument franquista més gran de Catalunya. Per a Baiges són importants aquests suports a la retirada, dos dies després dels primers treballs per començar les obres i pocs dies abans que el debat de reinterpretar-lo torni a l'Ajuntament a través d'una moció popular que ha presentat el col·lectiu Corembe, partidaris de mantenir-lo. «Reafirmem un suport de totes les entitats memorialistes perquè el significat d'aquest monument té elements que remarquen que era part de l'operació propagandística franquista de la dictadura per justificar la guerra i la repressió política amb una suposada pau», ha lamentat Cruanyes.Des de la Comissió han recordat que ha costat molts anys la descatalogació del monument per part del consistori, pas previ perquè la retirada sigui possible. «Entenem que l'Ajuntament de Tortosa no s'ha de desdir i pensem que dilluns no hi haurà sorpreses», ha dit Baiges. Cruanyes ha afegit que les resolucions dels recursos que s'han presentat no aturen el procediment de retirada. «Quan sigui sortirà la resolució, però el monument ja no serà aquí on el veiem», ha dit l'historiador. «