Resposta massiva dels temporers de la fruita dolça de la Ribera d'Ebre cridats a vacunar-se

Tot i que les mesures de seguretat han estat extremes en les campanyes de la fruita dolça d'enguany i l'any passat, els temporers havien reclamat i esperaven la vacuna des de feia temps. Amb el vaccí administrat reconeixen que tornen a la feina més tranquils. «Podíem esperar, però com estem treballant a magatzems de fruita amb molta gent, és millor que si un és positiu no contagiï a tots. Millor si estem tots vacunats perquè estarem més tranquils», ha apuntat Sajid Gulgraz, treballador del Grup Fruiter de Benissanet. «Fa temps que l'esperàvem perquè durant el confiament, al principi, vam estar al peu del canó i som sector essencial i ens estàvem esperant per rebre la vacuna», ha afegit Dídac Masip de Cerima Cherries de Tivissa.Tot i algun desmai i la por inicial en alguns casos puntuals, a la sortida, amb el vaccí administrat, els treballadors del camp sortien satisfets de ser immunitzats a la covid-19. «Ja estem tots vacunats i tots els companys tenien ganes per estar més tranquils. De moment ens trobem bé i em sento molt bé», ha explicat Gulgraz. «Està responent bé la gent, hi ha ganes que és el que toca i a veure si podem tornar una mica a la normalitat», ha dit Masip.La majoria de temporers són menors de 40 anys i per franja d'edat encara no havien estat inclosos entre els col·lectius que Salut ha vacunat fins ara. «A casa estava tothom vacunat i només faltava jo. Per fi ha arribat el dia», ha destacat Dídac Masip. «Fa una setmana que vam començar a treballar i l'empresa ens ha preguntat si ens volíem vacunar i hem dit que sí», ha explicat Muhammad Hasnat. «Tenia por perquè estava marejada, però totes les companyes han vingut i ens hem vacunat», ha afegit Jamila Bousfia.Les empreses que s'han acollit a la campanya de vacuna de Salut a la Ribera d'Ebre són Cerima Cherries, Fruits Bancalets, La Capalleta, Grup Fruiter de Benissanet, Flor del Camp i Monitfruits Export. Està previst que s'administrin més de 200 vacunes.