Denunciat un camioner que sextuplicava la taxa d'alcoholèmia mentre circulava pel Baix Ebre

Diverses trucades de ciutadans van alertar al 112 que un camió circulava de manera erràtica per l'autopista AP-7

Actualitzada 03/06/2021 a les 12:56

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de les Terres de l'Ebre van denunciar penalment un conductor de 58 anys i veí de Gandia, Alacant, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.Els fets van succeir el passat dimarts, al voltant de les 22:30h, quan diversos conductors van alertar al 112 per informar que un camió circulava fent ziga-zagues per l'autopista AP-7, en sentit sud.Immediatament, es va muntar un dispositiu policial que va permetre localitzar el tràiler a l'Àrea de Servei del Baix Ebre, dins del terme municipal de l'Aldea (Baix Ebre).Un cop realitzades les proves d'alcoholèmia el conductor va donar un resultat de 0,99 mg/l en aire expirat, més de sis vegades la taxa permesa per un conductor professional que és de 0,15 mg/l.El conductor va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques amb una taxa superior a 0,60 mg/l.Les penes per aquests delictes poder ser de pena de presó de tres a sis mesos o amb la multa de sis a dotze mesos o amb treballs en benefici a la comunitat de trenta-un a noranta dies i, en qualsevol dels casos, amb la privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps superior a un any i fins quatre anys.