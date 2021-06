Tallada la carretera entre Horta de Sant Joan i Prat de Comte per reparar fissures al fals túnel

La carretera estarà tallada mentre es repara la infraestructura o es troba una alternativa

Actualitzada 02/06/2021 a les 19:21

Territori tanca aquest dimecres a la nit, a partir de les 22 hores, el tram de la carretera T-333, entre Horta de Sant Joan i Prat de Comte (Terra Alta) per motius de seguretat viària. Al fals túnel, situat al km 18,5 de la via s'han detectat fissures a la volta del formigó i s'ha de reparar.Mentre durin les obres, que es podrien allargar un mes, els vehicles es desviaran per l'eix viari Horta de Sant Joan-Gandesa-Xerta (T-334, TV-3531, C-43 i C-12). El Departament de Territori efectuarà tasques de control i seguiment i executarà els treballs necessaris per reobrir la carretera quan es repari la infraestructura, que té uns 100 metres de longitud, o es concreti una alternativa.