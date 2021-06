Cap persona ha resultat ferida

A les 5.11 de la matinada fins a quatre dotacions de Bombers s'han desplaçat en un pis de Sant Carles de la Ràpita alertats per un incendi en un domicili.El foc s'ha originat al número 76 del carrer Sant Josep del municipi, un edifici de sis plantes amb sis pisos per cada planta, i ha cremat completament una habitació.A les 5.44 hores els Bombers han donat l'incendi per extingit. Cap persona ha resultat ferida.