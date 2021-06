Aquest dijous començarà la vacunació als temporers de la fruita dolça a Móra d'Ebre

La vacuna administrada serà la Jansen, ja que només precisa una dosi

Actualitzada 02/06/2021 a les 11:06

La vacunació de temporers de la fruita dolça s'iniciarà a les Terres de l'Ebre aquest proper dijous 3 de juny a Móra d'Ebre. La vacunació es realitzarà a aquelles empreses que així ho han sol·licitat a través del Departament d'Agricultura, en coordinació amb Salut, per tal que aquesta campanya de recollida de fruita sigui el més segura possible tant per les empreses com pels treballadors.Per al moment hi ha 3 empreses que s'han unit a aquesta iniciativa. La vacuna administrada serà la Jansen, ja que només precisa una dosi per obtenir la pauta completa de vacunació, i s'iniciarà aquest dijous 3 de juny a les 9h a Móra d'Ebre, concretament a l'Espai de la Democràcia, cedit per l'Ajuntament de la capital de la Ribera d'Ebre.Des de fa mesos els Departaments de Salut, d'Agricultura i Treball i Afers Socials han estat treballant amb les empreses del camp per tal de promoure campanyes de recollida de fruita segura per a treballadors i empreses. D'aquest esforç en va sorgir un document de pautes i mesures a seguir, al qual s'hi han incorporat els cribratges i vacunació a les empreses que així ho sol·licitessin.