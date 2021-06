Tivissa exigeix informació a l'Estat sobre els dos grans parcs eòlics que tramita el Ministeri

L'allau de projectes de renovables, una quarantena, desborda els serveis tècnics del consistori

Actualitzada 01/06/2021 a les 12:45

L'Ajuntament de Tivissa critica la manca de transparència del Ministeri per a la Transició Ecològica MITECO) sobre la situació administrativa dels parcs eòlics Tivissa 1 i 2, dues grans centrals de 180 MW que promou Green Capital Power. Fa prop d'un any i mig que es demana informació i accés a la documentació i als informes de les al·legacions. A través del grup parlamentari d'ERC, s'han registrat 9 preguntes i s'han demanat aquests documents. A l'Ajuntament de Tivissa s'han presentat 39 projectes solars i eòlics des del gener del 2020. Els serveis tècnics municipals s'han vist desbordats per presentar informes i el consistori estudia com planificar i ordenar la contribució del municipi a les renovables.