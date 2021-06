L'institut de Móra d'Ebre impartirà un nou mòdul formatiu basat en la tecnologia 5G

L'objectiu és formar joves per desenvolupar aquesta tecnologia a la comarca i dotar-la de més competitivitat

Actualitzada 01/06/2021 a les 19:42

Els alumnes que estudiïn el Cicle Formatiu de Tècnic en Sistemes Microinformàtica i Xarxes de l'Institut de Móra d'Ebre durant el curs vinent podran seguir un mòdul formatiu basat en la tecnologia 5G. La nova oferta pretén formar al jovent en aquest camp i, alhora, dinamitzar les Terres de l'Ebre en aquest àmbit. De fet, la comarca forma part de la primera Àrea 5G que la Generalitat va impulsar a la zona, motiu pel qual el centre educatiu ha optat per afegir aquest mòdul de 65 hores de durada al seu pla d'estudis. De moment, el centre ja ha rebut més de 20 preinscripcions i augura que al mes de setembre, quan s'obri el període d'inscripció, la xifra d'alumnes augmenti.El pla d'estudis es dividirà en dues seccions, una centrada en el hardware i l'altra en els servidors núvol. Pel que fa a la part dedicada al maquinari, l'alumnat podrà formar-se en àmbits com el desplegament de la xarxa i els dispositius 5G, mentre que en el cas del sistema de núvol, els estudiants podran aprofundir en tot allò que fa referència a la informàtica en núvol. La part teòrica s'impartirà a les aules de l'institut de Móra d'Ebre, però la pràctica s'impartirà al polígon del Molló, entre Móra la Nova i Tivissa, on es troba el laboratori neuràlgic del 5G a les Terres de l'Ebre.Segons el director de l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre, Joan Salvador, una aposta com aquesta envers els centres educatius rurals permet mantenir l'oferta formativa. Ara per ara, 21 alumnes ja s'han interessat per aquests estudis que es posaran en marxa a partir del curs 2021-2022. Tot plegat, amb la voluntat no només de formar al jovent en aquest àmbit, sinó també de dinamitzar el conjunt del territori econòmicament i laboralment.