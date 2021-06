L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre passa a mans del Departament de Salut

També ha entrat en funcionament l'Entitat de Dret Públic que gestionarà l'Hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 01/06/2021 a les 19:57

EDP Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp

L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre ha passat aquest dimarts a mans del Departament de Salut de la Generalitat. A partir de la creació de la nova Entitat de Dret Públic (EDP) Salut Terres de l'Ebre i un cop dissolta l'empresa Gestió Comarcal Hospitalària Societat Anònima (Gecohsa), avui s'ha de fer efectiu el traspàs d'actius i passius de l'hospital al Govern. Els més de 350 professionals actuals passaran a formar part de la plantilla de la nova EDP. Gecohsa era l'empresa propietat de l'Ajuntament de Reus que gestionava fins ara aquest hospital. Un dels principals projectes que encararà la nova propietària és l'ampliació i reforma de l'àrea quirúrgica.Aquest projecte, encara pendent de licitació, consistirà en una ampliació i reforma de la sala d'endoscòpia digestiva, la sala de parts i el sistema de climatització i renovació d'aire de tots els quiròfans. Es farà en tres fases, la primera de les quals ha de començar aquest any a la sala d'endoscòpia i la sala de recuperació al medi.També hi ha previst iniciar obres per millorar els circuits al servei d'Urgències, amb una ampliació de la zona de control del servei, una millora en la circulació de la sala de triatge, una adequació d'un lavabo adaptat pel servei i una millora en la circulació des de les sales d'espera.A banda s'ha prioritzat el projecte d'instal·lació d'una helisuperfície propera a l'àrea d'urgències del centre, que funcionarà 24 hores al dia i que permetrà el vol nocturn.D'altra banda, des d'aquesta dimarts també és plenament operativa l'EDP Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp, que passa a ser, a tots els efectes, propietària de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Per aquest motiu, es procedeix a la subrogació dels contractes dels professionals a la nova EDP, en els termes que preveu la legislació vigent. Segons indica el Govern, els contractes es mantenen íntegrament en les mateixes condicions i també es manté vigent l'actual conveni col·lectiu del centre.Aquest canvi de titularitat comporta la desaparició de l'empresa Hospital Universitari Sant Joan de Reus SA i l'entrada en funcionament de la nova EDP, titularitat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya al 100%.De cara als propers mesos també està previst que la nova EDP incorpori altres empreses que tenen vinculació amb l'Hospital Sant Joan, com ara GINSA AIE i el Laboratori de Referència de Tarragona i Terres de l'Ebre o els centres d'atenció primària de la Fundació Sagessa Salut, és a dir, l'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils i les àrees bàsiques de salut de Vandellòs-l'Hospitalet, Riudoms, la Selva del Camp i Marià Fortuny de Reus.