Detenen tres homes per sis robatoris en domicilis i comerços de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar

Dos dels detinguts han ingressat a presó

Actualitzada 01/06/2021 a les 13:34

Agents dels Mossos d'Esquadra pertanyents a la Unitat d'Investigació d'Amposta van detenir el passat 27 de maig tres homes de 22, 23 i 29 anys, tots tres de nacionalitat espanyola i veïns de Sant Carles de la Ràpita i Amposta, com a presumptes autors de sis robatoris amb força.En els últims dos mesos els agents havien tingut coneixement d'un increment de robatoris, majoritàriament en domicilis i comerços de la localitat de Sant Carles de la Ràpita, i també en algunes segones residències de la zona d'Alcanar Platja.Arran d'aquests robatoris i amb la col·laboració de la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita es va posar en marxa un dispositiu durant el període de confinament nocturn que va permetre, a finals del mes d'abril, identificar i detenir tres homes mentre realitzaven actes preparatoris per robar en un establiment comercial de Sant Carles de la Ràpita.L'estudi dels indicis obtinguts en el lloc on van ocórrer alguns dels robatoris ha permès als investigadors determinar que aquests tres homes també serien els responsables de sis robatoris amb força comesos en quatre domicilis i dos establiments comercials de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar.La investigació va concloure el passat 27 de maig amb la detenció dels tres lladres i la recuperació de diversos objectes sostrets en un establiment comercial de Sant Carles de la Ràpita comès durant el mes d'abril.Els tres detinguts, amb nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van passar a disposició judicial el passat 28 de maig i va ser decretada presó per dos d'ells mentre el tercer va quedar en llibertat amb càrrecs.