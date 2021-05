L'Ametlla de Mar suspèn les llicències per construir centrals eòliques i solars

El consistori va encarregar al març un estudi per fer aquesta ordenació, per regular i limitar les zones del terme municipal on implantar instal·lacions de producció d'energia fotovoltaica i eòlica, davant l'allau de projectes que s'estan produint. En l'últim plenari, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha aprovat, per unanimitat, l'inici de la tramitació de la modificació del pla urbanístic.El consistori ha trobat també amb aquesta modificació la manera de suspendre la concessió de llicències d'obra mentre no es completi l'ordenació. «Si hem de tocar les normes i els emplaçaments i la regulació en depèn quin espai, no pot ser que en paral·lel en presentin projectes perquè no seria just. Si estem discutint i estudiant com l'Ametlla de Mar pot col·laborar i assumir part de les energies renovables que surten del decret, hem de suspendre les llicències», ha apuntat.El municipi vol contribuir a la generació d'energia renovable, però està molest amb projectes com el parc eòlic l'Ametlló (amb acord favorable de l'emplaçament) pel seu impacte paisatgístic i agrícola. «És la reacció a què hi ha empreses que independentment de la voluntat de l'Ajuntament han començat a gestionar via Ponència de Renovables projectes», ha explicat l'alcalde Jordi Gaseni.Diumenge hi ha convocada una concentració de protesta per exigir una transició energètica justa i la derogació de l'actual decret. «És un projecte eòlic que tindria un gran impacte al paisatge agrícola i natural que coneixem», ha remarcat l'alcalde. «La voluntat del municipi és que no ens podem oposar a les energies renovables, però un projecte com l'Ametlló no ens beneficia sinó que ens perjudica», ha afegit.