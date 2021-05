Detingut un conductor que sextuplicava la taxa d'alcoholèmia i que va xocar contra dos vehicles estacionats

Despres d'accidentar-se va fugir a tota velocitat

Actualitzada 31/05/2021 a les 13:34

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat 29 de maig un home de 32 anys, de nacionalitat irlandesa i veí del Perelló, Baix Ebre, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i un delicte de danys.Els fets van succeir el mateix dissabte, sobre les 19:45h, quan el guàrdia municipal del Perelló va aturar un vehicle que poc abans havia patit un accident lleu i havia fugit del lloc.Concretament, quan circulava amb el seu vehicle tot terreny per l'avinguda Onze de Setembre del Perelló, va xocar contra dos vehicles correctament estacionats i va fugir a tota velocitat.Tot seguit, l'escàpol va conduir de manera temerària pels carrers de la localitat, mentre posava en perill als altres conductors i vianants, fins que el guàrdia municipal va aturar-lo i donar l'avís als Mossos d'Esquadra.Els mossos van comprovar que el conductor presentava un evident estat d'embriaguesa acompanyat d'una actitud molt agressiva, per la qual cosa se li van practicar les proves de detecció alcohòlica i de drogues.A la prova d'alcoholèmia va donar 1,57 mg/l en aire expirat i també va donar positiu en cocaïna en la prova indiciària de drogues, per la qual cosa se'l va detenir per conduir sota els efectes de l'alcohol i drogues, conducció temerària i danys.El detingut va passar a disposició judicial el dia 30 de maig i va quedar en llibertat amb càrrecs.