El 81,3% dels veïns del Poble Nou del Delta voten limitar-hi la mobilitat durant l'estiu i la Setmana Santa

Amb els resultats a la mà, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha expressat «satisfacció absoluta» tant per la participació com pel resultat de la consulta, ja que és partidari de limitar la circulació en aquesta entitat de població «només als veïns». «La gent que viu al Poble nou es veu molt afectada per l'activitat del Poble Nou i ha decidit que es pot gestionar d'una altra manera», amb aparcaments dissuasius fora del nucli, ha esgrimit. L'alcalde ha assegurat que la mesura «no afectarà» l'activitat econòmica del nucli perquè «té un atractiu molt gran pel que fa a la gastronomia i el paisatge» i «la gent no va al Poble Nou per aparcar davant d'un restaurant, dinar i ja està», sinó a «gaudir del paisatge, de l'entorn i de la singularitat arquitectònica» de l'àrea.La votació s'ha fet des de les 10.00 del matí fins a les 18.00 de la tarda a les pistes poliesportives del Poble Nou del Delta i els participants han hagut de respondre amb un 'sí' o un 'no' la següent pregunta: «Estàs d'acord amb el fet que el Poble Nou del Delta esdevingui un nucli urbà peatonal amb accés restringit a vehicles, excepte veïns i veïnes i serveis, durant deu dies en Setmana Santa i entre el 15 de juny i el 15 de setembre?».