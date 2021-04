Tortosa estrena un himne amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana 2021

Més d'un centenar de músics han participat en la gravació de la cançó que, com ha explicat el seu autor, Arturo Gaya, el nou himne Tortosa, vol expressar «imatges, sentiments de paisatge, veïnatge, vida quotidiana, o història» sense oblidar-se del riu Ebre i la cruïlla de territoris de parla catalana que són les Terres de l'Ebre i la seva capital. «Tot plegat és un missatge d'estima per la ciutat i sobretot un cant per als veïns: uns veïns que continuen sent mercaders, doctors, princeses, pelegrins, remeieres, pagesos, monges, artesans, estudiants i migs cosins», ha descrit Gaya.La cançó és una proposta de la Comissió de Tortosa Capital de la Cultura Catalana. La idea és que la ciutat se la faci seva per convertir-la en popular i assumida i esdevingui un himne. A més dels membres de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, i la Banda Municipal de Música de Tortosa, hi canten els cors Flumine, Tyrichae, LaBinota, Orfeó Tortosí, ARTS (Escola d'Arts Escèniques), coral Vent De Dalt, Conservatori de Música de Tortosa i l'Espai Cos i Veu.