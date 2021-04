Controls a la zona dels Ports i del Delta de l'Ebre durant la Setmana Santa

S'espera un increment de mobilitat, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra vetllaran perquè es compleixin les restriccions

Actualitzada 01/04/2021 a les 09:51

Els Mossos d'Esquadra activaran els propers dies un dispositiu de seguretat a la zona dels Parcs Naturals dels Ports i del Delta de l'Ebre, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures de restriccions del Procicat.Des del dia 1 fins al 5 d'abril es controlaran els vehicles que accedeixen tant al massís dels Ports per la pista forestal que dona accés a Caro i que transcorre pels termes municipals del Baix Ebre i de la Terra Alta com a la zona del Delta de l'Ebre per la zona de la platja del Trabucador.Durant la Setmana Santa s'incrementa el turisme i l'ocupació de les segones residències, especialment a les zones de costa i de la muntanya. Aquest fet comporta un increment de la mobilitat i per aquest motiu s'establiran controls per garantir el compliment de les restriccions de mobilitat perimetral de Catalunya.El passat cap de setmana es va detectar una gran afluència de vehicles per accedir als Ports i al Delta de l'Ebre coincidint amb el primer cap de setmana sense restriccions comarcals. Quatre conductors van ser denunciats per incomplir les restriccions.