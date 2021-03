Les activitats a l'aire lliure i la baixa incidència de covid beneficien el Delta de l'Ebre

Pendents del temps

Les Terres de l'Ebre i Delta de l'Ebre són un destí turístic en auge al país. A diferència dels municipis costers de la Costa Daurada, a Sant Carles de la Ràpita (Montsià) fregaran el ple d'ocupació amb l'arribada de molts turistes catalans i alguna excepció de turista estranger. No s'han vist perjudicats pel tancament perimetral de Catalunya, que es manté aquesta Setmana Santa. «Estem molt contents perquè la resposta de la gent del país està sent bona i donarem el millor de nosaltres perquè se'n vagin molt satisfets de les nostres terres», ha apuntat el propietari de l'hotel-restaurant Miami Can Pons de La Ràpita, Joan Pons. El turista de proximitat ha reemplaçat aquests dies l'habitual client del País Basc, Navarra, Madrid o Aragó. «Han vingut de tot Catalunya en massa», ha afegit Pons.Des que es va aixecar el confinament comarcal, el degoteig de visitants no s'ha aturat. «Som un destí que està de moda, que és prioritari per a molta gent perquè està menys massificat», ha assenyalat el propietari de l'hotel-restaurant Miami Can Pons. «Una cosa que ja sentíem molt l'estiu passat és que no teníem coronavirus i era el destí que escollien per això», ha afegit Alba Rius, treballadora d'Embarcacions Badia Alfacs. «Això fa atractiu vindre al Delta i a les Terres de l'Ebre», ha insistit Pons.«Les activitats a l'aire lliure estan molt demandades, tancar-te a una sala ens fa cosa», ha apuntat Joan Barberà, director de l'Escola de Vela i president de l'associació Estació Nàutica de la Ràpita. «Hi va haver molta demanda a l'estiu d'activitats nàutiques. Tampoc es podia fer res més. Per als grups amics, les activitats a l'aire lliure eren la millor opció. Ara amb el grup bombolla, ja veurem», ha afegit Júlia Salvadó, d'Embarcacions Badia Alfacs. «És un valor l'oferta que tenim. Molts espais naturals, oberts, platges àmplies. Som el candidat ideal per a les sortides en època de pandèmia», ha remarcat Barberà.Però tota aquesta oferta té el desavantatge que depèn de la climatologia. «Els últims dies ha fet molt bon temps i ha vingut bastanta gent. Tenim reserves i si el temps acompanya, pot ser una bona Pasqua», ha apuntat Albert Grasa, propietari de Musclàrium. La musclera convertida en restaurant i actiu turístic ha decidit obrir ara per mantenir l'activitat els caps de setmana i activar el negoci al 100% a meitat mes de juny. Per la pandèmia i també pel temps, «van improvisant», i contractant el personal segons les reserves que reben.Però l'arrencada no l'ha fet tothom. Algunes empreses «han fet números» i han preferit esperar perquè temen que pugui arribar una nova onada i més restriccions després de Setmana Santa. El problema és la incertesa. «Val molts diners posar en marxa el negoci i si has de recular... Hi ha hagut molts dubtes i alguns no han arriscat perquè és molta despesa si només és per quatre dies», ha explicat el president de l'Estació Nàutica de la Ràpita.«Hem estat aplicant les mesures que marca Salut i pensem que no hi hauria d'haver gaire problema si som prudents i prenem mesures. Les activitats es poden fer amb totes les garanties», ha apuntat Grasa, de Musclàrium. Però si «ve una altra onada» i han de fer passos enrere es perdran «molts de diners i ja ha passat moltes vegades». «Estem arrencant amb reticències però també amb moltes ganes de recuperar l'harmonia», ha afegit Barberà.Un altre dels problemes de l'allau de visitants al Delta de l'Ebre és la preservació dels espais protegits. A l'estiu el parc natural, els ajuntaments, l'Estació Nàutica de la Ràpita i diverses federacions i associacions econòmiques i socials va haver d'engegar una campanya per demanar als visitants a endur-se la brossa a casa. Al parc no hi ha contenidors ni papereres ni servei de recollida i llençar escombraries al medi natural pot comportar una sanció econòmica a partir de 400 euros.