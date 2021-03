Intensifiquen els controls de mobilitat a l'Ebre prop del límit amb el País Valencià i l'Aragó

A l'entrada de l'àrea de servei del Baix Ebre de l'autopista AP-7, al punt quilomètric 317, els Mossos d'Esquadra han establert un dispositiu de control en sentit nord a mig matí d'aquest dimecres. A excepció dels camions i vehicles pesants, s'han aturat els turismes i vehicles no essencials per comprovar que provenien de zones de Catalunya i que viatjaven amb la bombolla familiar. Tots els viatgers que s'han parat portaven documents per acreditar la procedència o el destí i en molts casos que el motiu del viatge era la feina.Durant la resta de la jornada i també aquest dijous seguiran fent controls dinàmics i aleatoris a altres vies del territori per fer complir el tancament perimetral de Catalunya que també han mantingut per Setmana Santa les comunitats veïnes de València i Aragó. A Catalunya el tancament perimetral de Catalunya es manté des del passat 30 d'octubre i només es pot canviar de comunitat autònoma per complir obligacions laborals; assistir a serveis sanitaris, socials o educatius; tornar al lloc de residència; fer-se càrrec de l'atenció de persones amb necessitats o vulnerables, i per desplaçar-se a entitats financeres, d'assegurances o a estacions de proveïment en territoris limítrofs.També està permesa la mobilitat per acudir a actuacions davant d'òrgans públics, judicials o notarials; renovar permisos i documentació oficial i efectuar altres tràmits administratius inajornables; fer exàmens o proves oficials que no es puguin ajornar, i per causes de força major degudament acreditades.