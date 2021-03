Desmantellades dues plantacions 'indoors' de marihuana a l'Ampolla i Roquetes

En total es van detenir quatre persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública

Actualitzada 31/03/2021 a les 10:17

Plantació de marihuana a Roquetes

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar la setmana passada dues plantacions de marihuana al Baix Ebre. En la primera, la policia autonòmica va fer un operatiu conjunt amb agents de la Policia Local de l'Ampolla el passat divendres. En aquest, van detenir tres homes, de 24, 32 i 42 anys, el primer de nacionalitat irlandesa i els altres dos de nacionalitat britànica, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues.Divendres al migdia, els dos cossos de policia van anar a fer una inspecció a una finca que s'anunciava a diversos portals web com a lloguer vacacional.En arribar al lloc, van veure un vehicle i un individu que sortia de l'interior. Quan es van identificar com a policies aquest va intentar marxar cap a la casa però va poder ser interceptat. Allà els agents van localitzar dos homes més i mentre feien comprovacions van notar una forta olor a marihuana procedent d'unes bosses de plàstic al jardí.Davant d'això, els agents van demanar la presència de la unitat d'investigació que es va fer càrrec de les gestions i es va localitzar en un magatzem de grans dimensions, situat darrera de la casa principal, una plantació de marihuana amb tot el sistema de ventilació funcionant.En total, els agents van intervenir prop de 170 plantes amb un pes de 140 quilograms. A més, es van recollir una bossa amb 2 kg de cabdells i diversos sobres per enviar la substància embassada al buit per correu postal.Després de declarar a comissaria els detinguts van quedar en llibertat amb el compromís de presentar-se davant de l'autoritat judicial quan siguin requerits.Només dos dies després, els Mossos van desmantellar una altra plantació de marihuana interior ubicada en una finca de Raval de Crist a Roquetes.Gràcies a la informació d'un policia local fora de servei, els mossos van localitzar la finca on hi havia una casa i un magatzem. Van trobar que l'immoble disposava d'una instal·lació elèctrica connectada irregularment a la xarxa. A més, els agents van notar també una olor característica de marihuana que sortia del magatzem.Els mossos van parlar amb el propietari que va accedir voluntàriament a obrir el magatzem. Allà, els agents van localitzar una plantació amb un gran sistema de ventilació, espais aïllats, bàscules de precisió i 180 plantes de marihuana.Per tot plegat, els mossos van detenir l'home, de 39 anys, nacionalitat espanyola i veí de Tortosa per un delicte de tràfic de drogues i un de defraudació de fluid elèctric.El detingut va quedar en llibertat després de declarar a comissaria i assumir el compromís de presentar-se davant de l'autoritat judicial quan sigui requerit.