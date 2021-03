El govern municipal de Tortosa presenta una inversió per a 2021 de 9,64 MEUR

Després de liquidar el pressupost del 2020 amb un romanent de 6.035.000 euros, l'Ajuntament de Tortosa ha presentat una modificació per al 2021, «fórmula» que supleix un nou pressupost que no comptava amb el suport dels grups de l'oposició. El govern municipal, com va fer el 2020, ha planificat una modificació dels comptes de 2019 que preveu una inversió «com mai s'ha portat a terme a Tortosa, per tal d'actuar a diferents àrees». El romanent es podrà usar en aquest exercici per la suspensió de les regnes fiscals. «Suposa una gestió eficient dels recursos i del finançament dels recursos per aconseguir més subvencions d'administracions superiors per estalviar els propis de l'Ajuntament», ha explicat l'alcaldessa Meritxell Roigé.Els nous comptes prioritzen l'increment de la despesa social, la reactivació econòmica, la capital de la Cultura Catalana que acull enguany Tortosa, i una aposta sense precedents per la recuperació del patrimoni i la millora de la via pública. La partida social es dobla amb més recursos en atencions benèfiques i assistencials, a Càritas, al Tiquet Fresc, a Creu Roja, a ajuts per a llum, aigua i gas i es dobla la partida dels serveis a domicili i a l'usuari. «Enguany tornem a doblar la despesa social, sempre tenim present que si durant l'any tenim més necessitats, ningú es quedarà enrere i disposarem de més recursos si fossin necessaris», ha apuntat l'alcaldessa.Pel que fa a la reactivació econòmica, l'Ajuntament destinarà 400.000 euros als Bons Tortosa que es preveu que tinguin un impacte econòmic en el teixit comercial de la ciutat d'1,2 MEUR. «S'han de gastar més recursos més enllà dels 20 euros que ofereix cada bo», ha explicat l'alcaldessa. Hi haurà ajuts a les entitats, agrupacions i federacions de comerç i es destinaran 38.000 euros a la campanya de dinamització comercial de la ciutat. El Mercat Municipal tindrà una partida especial, «com a eix d'activitat econòmica i actiu turístic», amb actuacions de millora, illes de tast dels productes de proximitat, l'adquisició d'un equip de so o nou enllumenat ornamental.Tortosa vol seguir consolidant-se com a destinació turística, la segona de Terres de l'Ebre segons les dades del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 2020, i l'Ajuntament enllestirà la museïtzació de les restes arqueològiques a l'espai 'Cota 0', s'ampliarà l'embarcador i es renovarà l'exposició permanent de l'Espai Sant Domènec, el conjunt renaixentista més important del país. També es millorarà la senyalització i es faran nous murals d'art urbà al centre històric.La modificació pressupostària també preveu 1 MEUR per reposar infraestructures de la via pública i 450.000 euros per arreglar camins. Es renovarà la instal·lació semafòrica de la ciutat per adaptar-la a la il·luminació LED i per a ciutadans amb discapacitats, se senyalitzaran els passos de vianants i se seguirà eliminant barreres arquitectòniques (sobretot als barris de Ferreries i el Temple). S'urbanitzarà el carrer Cervantes per fer-lo «més amable» al pas de vianants, i es redactarà el projecte per renovar la concessió del pàrquing i la renovació de la plaça Alfons XII. El consistori preveu una partida de 850.000 euros per a millorar les zones verdes i l'arbrat a la ciutat implementant en nou contracte de jardineria.Finalment, pel que fa a Patrimoni, es preveu una inversió de 528.000 euros (subvencionada amb 510.000 euros del Departament de Cultura) per rehabilitar la Muralla del Rastre on es farà un nou passeig que unirà el portal de Tarragona amb el barri. «És un nou actiu turístic amb unes vistes impressionants de la ciutat que no s'han pogut gaudir des d'aquell àmbit i que unirà els barris de Santa Clara i la Simpàtica amb el centre històric i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta». Ha destacat Roigé.Una altra aposta destacada és la rehabilitació de la Sinagoga jueva al Call Jueu de la ciutat. «La rehabilitarem tota per tindre un nou actiu al barri de Remolins», ha explicat l'alcaldessa. L'actuació la finançarà l'Ajuntament i l'INCASÒL. També es destinaran 400.000 euros a l'adquisició de béns immobles en ruïna per «sanejar l'entorn», sobretot al barri del Castell i l'entorn del Castell de la Suda. També es faran actuacions al Castell de Tenasses i al fortí del Bonet. Per primera vegada, el pressupost inclou una partida específica per a la recuperació de la memòria històrica.