Amposta recupera la memòria de la guerra civil espanyola protegint dos nius de metralladores

Els nius de metralladores, que hauria construït l'exèrcit republicà pels volts de l'any 1938 amb l'objectiu de controlar els accessos pel camí vell de Masdenverge i la plana interior del Montsià, es troben en espais de titularitat pública. Concretament, un d'ells està situat en un promontori a la sortida de la ciutat, just dominant aquest mateix vial, conegut també com a Camí de les Tosses, que es dirigeix a la carretera C-12. Les parets interiors presenten algunes pintades recents.L'altre, es troba mig soterrat –actualment no s'hi pot accedir, de fet- en un petit parc situat a l'entroncament entre els carrers de la Mina i de la República. Molt a prop hi havia una tercera estructura similar que va desaparèixer durant les obres d'urbanització de l'espai, ja fa anys. La catalogació, precisament, vol evitar que es puguin fer modificacions que alterin o destrueixin els nius.La restauració serà objecte d'un camp de treball, impulsat pel Comebe i la fundació Josep Carol. Hi participaran joves menors de 18 anys durant quinze dies del pròxim estiu. L'Ajuntament ampostí s'ha compromès a proporcionar-los un lloc on dormir i el material necessari per a les tasques. Un cop completades les actuacions, la idea és senyalitzar aquestes estructures i valoritzar-les. «Volem donar-los un valor que s'havia perdut i que molta gent desconeixia què volia dir i què tenim allí dalt. Molta gent no sap què existeix ni per a què servia», ha apuntat la regidora de Cultura, Inés Martí.De fet, la recuperació dels dos nius de metralladores s'inscriu dins de la voluntat del govern municipal de recuperar la memòria històrica del conflicte bèl·lic, senyalitzant i fent visitables diferents espais i edificis que van tenir una significació especial durant la guerra civil espanyola. Amposta, que forma part del Comebe l'any 2018, ja va impulsar, juntament amb l'EMD de Campredó i l'Ajuntament de l'Aldea, un projecte per recuperar i senyalitzar els espais on va transcórrer l'ofensiva de distracció a l'inici de la batalla de l'Ebre que va acabar amb la mort de més de 1.200 soldats a la zona de la torre de la Carrova.