Actualitzada 29/03/2021 a les 16:50

Un incendi de vegetació afecta la zona del Mas del Moro, al terme municipal de Miravet (Ribera d'Ebre). El foc és visible des de la carretera N-230c entre Miravet i el Pinell de Brai (Terra Alta), cap al punt quilomètric 10, però no afecta cap via de circulació ni tampoc cap nucli habitat o masia. En l'extinció hi treballen 18 dotacions terrestres i 3 aèries dels Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha rebut a les 14:21 hores del migdia.El cap del foc s'ha aturat en un cultiu de vinya i no té progressió, i es treballa sobretot a la cua del flanc esquerre, que és el més actiu, i en algun focus secundari. El vent no bufa amb intensitat a la zona.