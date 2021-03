Atrapat un conductor després de bolcar amb el camió al seu pas per l'AP-7 a Freginals

Cinc dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí en un accident a l'AP-7 a Freginals en sentit Tarragona. En aquest un camió ha bolcat fora de la via i el seu conductor ha quedat atrapat a l'interior. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís a les 9.14 hores.Els Bombers han hagut d'ajudar a sortir al camioner i han fet tasques per contenir la fuita de gasoil del vehicle que s'ha produït. Es desconeix encara l'estat del conductor.Fins al lloc s'han desplaçat cinc unitats de Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Mossos d'Esquadra.La via compta amb un carril tallat al punt quilomètric 332, que és on s'ha produït l'accident.