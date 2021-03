L'Ametlla de Mar estudia com modificar el POUM per ordenar i regular la implantació energètica

Davant l'allau de projectes fotovoltaics i eòlics que es plantegen a les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha posat a treballar per ordenar i regular «la contribució» que estan disposats a fer en la producció d'energia renovable. Gaseni adverteix que no es poden assumir tots els projectes que hi ha sobre la taula i el consistori ha optat per modificar la planificació urbanística i delimitar les zones on es pugui implantar. «Entenem que no podem posar un parc solar extensiu on hi ha habitatges, en zones humanitzades, o carregar-nos oliveres de 250 i 300 anys que tenim aquí per una màquina que té una vida útil 25 anys», ha denunciat l'alcalde.Gaseni ha apuntat que és «il·lògic» carregar-se «l'esforç, la inversió i la tradició de tant temps» quan es poden trobar espais dins del terme municipal que podrien acollir aquests tipus d'instal·lacions. «La Cala ha de col·laborar amb les renovables, però hem de regular on. El que serà més difícil és l'energia eòlica perquè no veiem cap lloc on pugui anar una torre de 180 metres d'alçada. No ho trobo», ha lamentat l'alcalde.L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar reconeix que l'estudi i la modificació del POUM és «un esforç» que assumeixen per «liderar» una ordenació que haurien de fer i plantejar les administracions superiors. «No ens podem estar quiets tot i que seria ideal que aquestes despeses les fes algú altre. Jo m'he de gastar diners en una modificació del POUM, però hi ha municipis petits que no ho podran fer i ens hi juguem molt, el model de poble, perquè estem parlant de grans extensions amb moltes hectàrees a cada projecte», ha denunciat l'alcalde. «No em vull negar ni aturar el progrés, però volem liderar-ho. Potser amb un projecte de grans dimensions en tenim prou i ha d'anar on tingui lògica», ha afegit.A l'Ametlla de Mar, la Ponència d'Energies Renovables ha donat llum verda al parc solar Ametlla i tres més estan pendents d'avaluació (Les Vinyasses, Calafat i Les Planes). També té el vistiplau de l'òrgan tècnic l'emplaçament del parc eòlic L'Ametlló i el de Vadellòs II, que afecta el terme de la Cala per la línia d'alta tensió que el creurà. I és que una altra de les preocupacions del consistori és que, si l'allau de projectes energètics que es proposen a les Terres de l'Ebre no contemplen una «unificació» de les línies d'evacuació, el seu terme municipal «pot quedar trinxat» per aquestes infraestructures. «Som l'últim terme abans de la connexió al node on s'evacuarà l'electricitat que han de generar aquests projectes que debat la Ponència», ha recordat Jordi Gaseni. «Per si de cas no hi ha algú que ho estigui pensant, nosaltres anem posant ordre amb el nostre plantejament», ha dit.