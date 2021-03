Gandesa rebutja modificar una plaça perquè Naturgy pugui passar aerogeneradors cap a Vilalba

Preocupats pel Tramuntana V i la segona onada de massificació

La petició s'ha fet de «manera informal», a través de correu electrònic i amb una reunió presencial a l'Ajuntament de Gandesa. Naturgy demana modificar la plaça Francesc Serres, que suposaria desmuntar la Creu de Terme que la presideix (coneguda com la Creu Coberta), rebaixar la rotonda de la plaça a nivell zero per evitar els desnivells als vehicles de gran tonatge, i escapçar una part de l'actual pàrquing del pavelló municipal per facilitar el gir dels camions a la rotonda. «Volen deixar-ho així per si es necessita en un futur i tornar a construir la Creu Coberta. Aquesta salvatjada no la veiem de cap de les maneres, no l'hem autoritzat», ha explicat l'alcalde Carles Luz.Si la petició arriba de manera oficial a l'Ajuntament, l'equip de govern ja adverteix que «s'oposarà completament a aquests disbarats». «Jo, per on hagin de passar, no m'hi poso», ha dit Luz. L'alcalde de Gandesa dubta si el decret de la ZDP VII (Zona de Desenvolupament Prioritari de la Terra Alta) permetria declarar l'obra com a interès públic. «Això em fa por perquè amb un decret així et poden passar per sobre. Espero que no i que no hi hagi cap responsable polític que firmi aquesta salvatjada», ha demanat.«Si s'han d'adaptar als molins i posar els que tenien previstos o si han de descartar la ubicació a la Terra Alta, que ells mateixos ho valorin. El que està clar és que l'Ajuntament de Gandesa hi està en contra i també està en contra de la massificació eòlica de la Terra Alta», ha recordat Luz.A més dels tres parcs de les ZDP que Naturgy ha començat a construir a Vilalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca i Batea, una de les centrals eòliques autoritzades a la comarca amb el nou decret energètic és la Tramuntana V, que afecta el terme municipal de Gandesa. Les entitats i col·lectius van al·legar contra els parcs Tramuntana III i IV (desestimats per la Ponència ambiental) i V, i a aquest últim s'hi va sumar l'Ajuntament de la capital terraltina amb un acord de ple rebutjant la central, i informes sobre l'afectació del parc als jaciments del Coll del Moro (Bé Cultural d'Interès Nacional) i als jaciments ibers que encara apareixen connectats amb ell, sobre l'afectació al paisatge o la presència de l'àliga cuabarrada a la zona, entre d'altres.Després que la ponència donés el vistiplau a l'emplaçament del Tramuntana V, l'Ajuntament de Gandesa va fer arribar una carta al conseller de Territori, Damià Calvet, i al president de l'òrgan tècnic, Ferran Miralles, «demanant explicacions» sobre aquesta autorització. «Celebrem molt que rebutgin el III i IV i volem saber per què s'autoritza el V, però des de llavors que no tenim cap resposta i el silenci del Departament ja comença a preocupar», ha denunciat Luz.