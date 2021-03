Avancen una patrulla dels Mossos a l'AP-7 a gran velocitat i els detenen per portar un quilo d'haixix

Els tres arrestats a l'Ametlla de Mar queden en llibertat amb càrrecs

Actualitzada 26/03/2021 a les 18:32

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres tres homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Una dotació policial circulava amb un vehicle de paisà per l'AP-7 quan un vehicle els va avançar a gran velocitat. El van poder aturar a la sortida de l'Ametlla de Mar i en demanar-los explicacions els tres homes van donar versions contradictòries i poc fiables als agents sobre la seva ocupació i destí. En escorcollar-los els hi van trobar 7.910 euros i un quilo d'haixix en 160 embolcalls amagats a l'interior de la porta del maleter, i van quedar detinguts. Aquest divendres han passat a disposició del jutge de guàrdia de Tortosa i han quedat en llibertat amb càrrecs.