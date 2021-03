La Guàrdia Civil detona un artefacte trobat per un pescador a l'Ametlla de Mar

Actualitzada 25/03/2021 a les 13:52

L'Equip de Desactivació d'Explosius (EDEX) de la Guàrdia Civil ha procedit a la retirada i posterior destrucció d'un artefacte de senyalització naval que havia extret del fons marí una embarcació pesquera. Els fets es remunten al passat divendres, quan una embarcació pesquera de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar es trobava pescant en aigües costaneres d'aquesta localitat i va extreure les xarxes del fons marí. En aquestes hi havia el que podria ser un artefacte explosiu.Després del descobriment de l'artefacte, l'embarcació va posar rumb a port, comunicant aquest fet a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar. Aquesta va donar avís al Centre d'Operacions i Vigilància d'Acció Marítima de l'Armada (COVAM) i al EDEX de la Guàrdia Civil de Tarragona.Un equip de desactivació d'explosius es va traslladar fins al port on es trobava atracada l'embarcació, comprovant que l'artefacte corresponia a una bengala de senyalització naval, utilitzada per a exercicis d'entrenament o missions de rescat marítimes.Una vegada assegurat l'artefacte, en un paratge pròxim es va procedir a la seva destrucció, després de prendre les mesures de seguretat necessàries