Detingut un veí d'Amposta per cometre set delictes mentre estava sota arrest domiciliari

La titular del jutjat número 2 d'Amposta ha enviat a la presó el veí de la ciutat multireincident detingut dimarts a la nit per la policia local com a presumpte autor de set delictes trencant la condemna d'arrest domiciliari. L'atestat policial el responsabilitzava de l'intent de robatori amb força de la casa on viu la seva exdona i els seus fills, d'amenaçar la seva exsogra i calar foc a una casa del seu cunyat, del robatori en un cotxe i utilitzar-lo per robar a l'interior del magatzem pel mètode d'encastament a més d'un intent de robatori amb força en un altre domicili. L'home, de 41 anys, hauria comès els delictes entre dissabte al vespre i dilluns a la nit, mentre teòricament complia una pena d'arrest domiciliari fins el 23 d'abril.