Detingut per robar a l'interior de catorze vehicles i en un domicili de Tortosa

També s'ha arrestat un altre home implicat amb el robatori a l'habitatge

Actualitzada 25/03/2021 a les 12:59

Dos homes de 20 i 23 anys, tots dos de nacionalitat marroquina i veïns de Tortosa, van ser detinguts el passat 23 de març com a presumptes autors d'un robatori a interior de domicili. A més, al primer d'ells també se l'acusa de l'autoria de catorze robatoris a interior de vehicle.Entre el 5 i 12 de març es van produir diversos robatoris a l'interior de vehicles estacionats al barri de Remolins (Tortosa). El lladre trencava algun vidre dels vehicle i sostreia objectes de valor de l'interior.Tot i succeir els robatoris en dates diferents, els vehicles presentaven danys de les mateixes característiques per la qual cosa tot feia pensar que es tractava d'una mateixa autoria.D'altra banda, la denúncia d'un robatori en un domicili, ocorregut a la mateixa zona entre els dies 12 i 13 de març, va aixecar les sospites dels investigadors respecte a que pogués estar relacionat amb els robatoris en els vehicles.Arran aquests fets els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tortosa van posar en marxa un dispositiu per evitar nous robatoris d'aquestes característiques mentre avançaven en la investigació.Finalment, la investigació va permetre l'obtenció de suficients indicis per identificar i detenir, el passat dimarts, el presumpte autor dels catorze robatoris a l'interior de vehicles i al domicili de Tortosa.Les indagacions també van permetre determinar la participació d'un segon implicat en el robatori al domicili per la qual cosa també va ser arrestat. Els detinguts van passar ahir a disposició judicial i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs.