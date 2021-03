Alcaldes i entitats de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta proposen ampliar el Parc dels Ports

Actualitzada 25/03/2021 a les 14:57

Alcaldes i entitats de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta treballen una proposta per demanar al Govern l'ampliació del Parc Natural dels Ports. Defensen que aquesta figura de protecció ajudarà a preservar els espais naturals, a desenvolupar un model socioeconòmic sostenible i sobretot a frenar projectes que trinxen el territori.Liderats per GEPEC-EdC, s'hi ha sumat els ajuntaments del Pinell de Brai, Corbera d'Ebre, Miravet, Benissanet, Ascó i Móra d'Ebre i també entitats com la DO Terra Alta, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre o l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. La proposta és incloure les serres de Pàndols i Cavalls i el riu Ebre i els seus espais naturals.El Parc Natural dels Ports s'estén des del Montsià, a la Sénia, fins a Arnes, a la Terra Alta, amb 35.050 hectàrees protegides. El GEPEC-EdC ha presentat la proposta que ha començat a consensuar amb alcaldes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per ampliar-lo i que inclogui espais exclosos com la serra de Pàndols i la serra de Cavalls, el riu Ebre i altres espais naturals - fins a la serralada prelitoral catalana- de la Ribera d'Ebre, l'única comarca de les Terres de l'Ebre «sense un pam» de parc natural. Com ha apuntat Xavier Jiménez, és una eina que «compatibilitza» la preservació i conservació dels espais naturals, els paisatges i la biodiversitat amb les activitats econòmiques. «El parc natural conserva i revitalitza socioeconòmicament un territori», ha destacat.El GEPEC-EdC emmiralla aquest projecte en la comarca de l'Alt Empordà. «Aquesta eina que al nord funciona volem que funcioni aquí baix, volem exportar aquest model al sud, en una comarca i un territori que sovint només es pensa en ella per a projectes poc sostenibles: abocadors, el projecte d'Enron, les fotovoltaiques i eòliques gens sostenibles», ha denunciat Jiménez.L'entitat ecologista ha fet una primera proposta tècnica que s'ha començat a consensuar amb els municipis i que busca els màxims suports perquè sigui «una proposta de territori», que els pobles decideixin quin model de desenvolupament volen. Enguany es madurarà i es vol fer arribar a la Generalitat. A partir d'ara, es faran xerrades i conferències per resoldre dubtes i traslladar l'experiència d'altres zones per vèncer els recels que encara hi ha en algunes poblacions per sumar-se a la proposta.El president del GEPEC-EdC ha recordat que als parcs naturals es pot caçar, es pot fer gestió forestal, i es manté l'agricultura i la ramaderia, entre d'altres. «On la cultura dels espais protegits està poc implantada són preguntes que generen recels, però es poden resoldre. És una figura de conservació que garanteix les activitats tradicionals i es converteix en paraigües per fer viables aquestes activitats», ha insistit.D'entrada compta amb el suport de sis ajuntaments, dels Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i entitats. Els alcaldes, com l'alcaldessa dels Pinell de Brai, Eva Amposta, han destacat que la proposta naix i es consensua des del territori. «Valorem aquest treball coordinat i que les dues comarques haguem fet aquest treball conjunt i haguem estat molt generosos per tirar endavant una proposta que ha de créixer. La voluntat és apropar-la i que sigui més ampla», ha remarcat Amposta.Preservar els valors «naturals, agrícoles i endògens» del territori és la prioritat del projecte, però també es fan valer «el ventall» d'oportunitats que pot suposar. «Hi apostem perquè pot suposar una protecció a les agressions que venen tan sovint en aquestes terres i suposa una aposta de futur per un turisme de qualitat. Un parc natural sempre és un segell de bones propostes i de valors», ha dit l'alcalde de Benissanet, Xavier Arbó.Així ho ha certificat Pilar Miró, presidenta l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. «Tenir un parc natural a la comarca és una font de riquesa. Hi ha moltes empreses que ens en beneficiem. El turisme cada cop és més de natura i la conservació d'un espai natural és summament important, juntament amb l'enoturisme que també tenim. Suposa moltes oportunitats per a les empreses de la Terra Alta i estem d'acord en ampliar els Ports fins a l'Ebre per la seva serralada natural que és Pàndols i Cavalls», ha defensat.La proposta també té el suport de la DO Terra Alta o el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. «El nostre és un vi de paisatge i no podem permetre que agents exteriors en malmetin el territori. La massificació eòlica és una agressió a la Terra Alta i cal protegir la comarca perquè valorem el paisatge i la gent es mereix un altre tipus de terra», ha reivindicat Jordi Rius, secretari del Consell Regulador de la DO.