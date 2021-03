Actualitzada 24/03/2021 a les 12:01

Ports de la Generalitat ha tret a licitació el projecte per construir una llotja de peix al port fluvial de Deltebre (Baix Ebre). Els pescadors podran fer la subhasta, la manipulació i la distribució del peix al mateix recinte portuari que donarà servei a una flota de 24 embarcacions d'arts menors. El projecte té un pressupost de 700.000 euros i es preveu iniciar durant el mes de juny. El termini d'execució és de 9 mesos. La llotja tindrà un espai per a la recepció del peix, la zona per a la subhasta i espais annexos (cambra frigorífica, magatzem de caixes i zona de manipulació i distribució del peix), i oficines i una sala de reunions per a la Confraria. També es farà un circuit perquè els visitants puguin veure la subhasta del peix.