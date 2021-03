Educació completa la dotació d'ordinadors per a l'alumnat de les Terres de l'Ebre

Pel que fa a la transformació dels centres, s'han completat els replantejos del 97%. Això suposa repensar escoles i instituts des de la mirada tecnològica, per tal de poder optimitzar al màxim la tecnologia que es disposa. La previsió és arribar a la totalitat dels centres transformats durant el curs.Educació ha insistit diverses vegades que els ordinadors no estan pensats només per a un eventual confinament sinó que la previsió és que s'utilitzin en el treball diari de l'aula i formin part estructural del projecte educatiu del centre.D'altra banda, Educació ha publicat l'Estratègia digital de centre, un document que defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre i que han de permetre que docents, alumnes i el propi centre assoleixin la competència digital. Tots els centres l'hauran d'incorporar en la programació general de forma progressiva i amb l'acompanyament de la Conselleria.Aquesta estratègia comprèn tots els àmbits del centre, des dels aspectes organitzatius als curriculars, passant pels metodològics i els comunicatius.