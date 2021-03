Assalta per robar a l'habitatge de la seva exfamília i intentar calar foc a la casa de l'excunyat

Un dels fills va sorprendre el seu pare a l'interior de la casa del carrer Verge del Carme on, suposadament, hi intentava robar. El detingut hauria entrat trencant el vidre d'una finestra amb una llamborda per entrar. Al trobar-se amb el jove, va fugir ràpidament abans de poder sostreure res. La inspecció policial posterior va permetre trobar la llamborda i un tornavís que hauria deixat.Just al matí de l'endemà, diumenge, l'exsogra va trobar el detingut pel carrer i li va recriminar l'assalt de la nit anterior a casa de la seva filla i els seus néts. L'home hauria respost amenaçant-la d'incendiar casa seva i les dels seus fills. Una amenaça que hauria acabat complint poques hores després: cap a un quart de quatre de la tarda, un veí del carrer Aparici i Guijarro va observar com hauria deixat un carret de la compra davant la porta d'una casa propietat del seu excunyat. Cinc minuts més tard, el carro -carregat, possiblement, amb material incendiari- es trobava en flames i cremava la porta d'entrada de la casa, que no sol estar habitada. La intervenció del veí va evitar que l'incendi anés a més.Posteriorment, dilluns a la matinada, el detingut hauria sostret un cotxe aparcat al carrer Eugeni Ribera. S'hauria emportat del seu interior cotxes teledirigits per valor d'un miler d'euros i hauria utilitzat el vehicle per encastar-lo, fent marxa enrere, contra la porta d'un magatzem del carrer Ítaca. Del seu interior hauria sostret un congelador i un televisor.L'última de les accions perpetrades per l'arrestat durant els últims dies va tenir lloc la dit de dilluns. Una patrulla de la policia local el va sorprendre quan sortia corrent d'una altra casa del carrer Verge del Carme deixant a l'interior una caixa d'eines –amb trepants, serres i caladores , tot valorat en uns mil euros- que intentava endur-se. En aquest cas hauria accedit a l'immoble escalant i forçant una porta des del carrer de la part posterior.El detingut hauria comès aquests fets mentre tenia vigent una ordre d'arrest domiciliari, que va començar el passat 8 de febrer i acabava el 23 d'abril, en compliment de diverses sentències judicials per fets similars anteriors. Concretament, els agents de la policia local d'Amposta han pogut constatar directament o a través de testimonis que hauria trencat la condemna almenys tres cops durant aquests últims dies mentre perpetrava, suposadament, els fets.L'home es troba en aquests moments sota custòdia dels Mossos d'Esquadra i està previst que passi a disposició judicial durant les pròximes hores. Segons fonts policials, des del passat 2019 ha estat detingut en 47 ocasions, especialment per delictes contra el patrimoni, i acumula un total de 53 antecedents. El cas ha aixecat un profund malestar veïnal i també entre els cossos policials –que han de vigilar de forma especial els seus moviments- pel fet que, de forma gairebé sistemàtica, l'home quedi en llibertat cada cop que és detingut i passa a disposició judicial. A mitjans de l'any passat, el mateix alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va dirigir-se per escrit a les autoritats judicials demanant solucions al respecte.