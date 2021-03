Desarticulen un grup criminal que robava en segones residències i comerços d'Alcanar

Fins ara, s'han pogut resoldre nou robatoris però no es descarta que se'ls puguin atribuir més

Actualitzada 23/03/2021 a les 11:39

Tres homes de 30, 39 i 48 anys, tots tres de nacionalitat romanesa i veïns d'Alcanar, van ser detinguts el passat 18 de març com a presumptes autors de nou delictes de robatori amb força i pertinença a grup criminal.Des del passat mes de gener els Mossos d'Esquadra havien tingut coneixement de diversos robatoris amb força en segones residències i establiments comercials ocorreguts majoritàriament a la zona d'Alcanar Platja.La investigació va permetre determinar que la majoria dels robatoris eren efectuats per un mateix grup de persones ja que presentaven un patró comú en relació a franges horàries, manera d'accedir als habitatges i tipus d'objectes sostrets, principalment aparells electrònics i eines.Paral·lelament a la investigació, el Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Alcanar van iniciar un dispositiu coordinat per tal de poder evitar l'increment de robatoris i obtenció d'indicis per detenir els autors.Finalment, les indagacions van portar als policies fins un xalet de la mateixa localitat d'Alcanar on residien tres homes que van ser sorpresos mentre manipulaven televisors i altres aparells procedents dels darrers robatoris.Els tres homes van quedar detinguts i, fins ara, s'han pogut resoldre nou robatoris mitjançant el reconeixement dels objectes intervinguts per part dels seus legítims propietaris.La investigació continua oberta i no es descarta que la xifra de robatoris atribuïts als detinguts es pugui veure incrementada mitjançant el reconeixement d'objectes per part d'altres víctimes.Els detinguts, dos dels quals amb antecedents per delictes similars, van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia d'Amposta i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs.