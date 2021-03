L'Institut Nacional de la Seguretat Social, que dóna servei a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, va cancel·lar el servei fa un any pel confinament

Actualitzada 22/03/2021 a les 10:36

Els presidents dels Consells Comarcals de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat signen una carta conjunta on reclamen a la directora de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, María Carmen Armesto, que es reobri l'oficina de Móra d'Ebre que dona servei a les poblacions de les tres comarques. Quan es va decretar l'estat d'alarma i el confinament domiciliari, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va suspendre l'atenció presencial a les oficines de la Seguretat Social, però un any després, i amb l'alleugeriment de les restriccions, l'oficina de Móra d'Ebre no s'ha reobert.