Eufònic celebrarà el desè aniversari amb creacions d'artistes de petit i mitjà format

Actualitzada 22/03/2021 a les 13:52

Eufònic convida artistes catalans i catalanes a presentar peces i treballs ja desenvolupats que es mostraran en el desè aniversari del festival, al pròxim mes d'agost. Aquesta nova línia aposta per «la sostenibilitat», ajudant a «rendibilitzar» creacions que ja s'han fet prèviament, de petit i mitjà format, i «que s'han vist poc» perquè es van crear per un context determinat o perquè no han pogut «girar» gaire. Des del 2012, més de 350 artistes han passat per les Terres de l'Ebre. En 30 espais de 8 poblacions s'han fet 190 actuacions, 50 instal·lacions artístiques i 60 accions i tallers. Cada mes de febrer, les propostes de l'edició d'estiu es traslladen a l'Eufònic Urbà, a l'Arts Santa Mònica de Barcelona.