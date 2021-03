Augmenten els visitants per contemplar els camps de floració dels arbres fruiters de la Ribera d'Ebre

La Ribera en flor es consolida

A Miravet, els visitants han recorregut a peu aquest diumenge al matí els camps d'arbres fruiters per conèixer de primera mà el procés de floració. També han copsat els aromes que desprenen els arbres i han fotografiat les flors dels cirerers per immortalitzar el paisatge. «Volem que coneguin el fruit de la flor, que vegin com evoluciona, la producció, la feina del pagès; ara gaudim d'una flor i després ho farem del fruit», ha detallat el guia.Segons Cañabate, d'ençà que el Procicat va anunciar l'aixecament del confinament comarcal, les trucades per rebre informació sobre les activitats s'han disparat i, de retruc, les reserves. De fet, al llarg del cap de setmana hi han participat una cinquanta de persones i ha calgut organitzar més torns, tant al matí com a la tarda, per poder atendre totes les demandes. «Aquest cap de setmana ha estat el de màxim ocupació», ha afegit. Tot i la bona acollida entre el públic, Cabañete ha lamentat que les restriccions han marcat l'activitat i el nombre de visitants ha estat més «limitat» amb només gent de la comarca durant les primeres setmanes.En Josep Lluís, veí de Tortosa, ha estat un dels visitants i ha valorat molt positivament l'activitat. «L'experiència és molt bonica i enriquidora, sobretot pels nens; animo a tothom a venir abans que s'acabi la floració», ha afirmat. També ha destacat que apadrinarà un arbre fruiter perquè és una manera d'ajudar als agricultors. La visita guiada ha inclòs una ruta pels carrers del poble per conèixer la seva història i ha acabat amb la degustació de productes locals.Aquest diumenge, també s'han organitzat rutes a peu i amb bicicleta a Tivissa i a la Serra d'Almos, respectivament. En el darrer municipi es faran les activitats fins al 4 d'abril quan es tancarà la quarta edició de la Ribera en flor. Enguany, la iniciativa ha aplegat deu activitats que s'han fet a les poblacions d'Ascó, Vinebre, Flix, Garcia, Ginestar, La Palma d'Ebre, La Serra d'Almos, Miravet, Móra la Nova i Tivissa.La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, ha explicat que han participat unes 200 persones en les activitats durant les primeres setmanes. Tot i que la quarta edició ha estat marcada per les limitacions, Carim ha fet un balanç molt positiu. «Avui és el primer cap de setmana amb visites més nombroses, totes elles les hem hagut de fer amb sis persones; malgrat això, és una inversió que val la pena, perquè l'any que ve sigui una fita al calendari», ha resumit.En aquest sentit, la presidenta de l'ens comarcal també ha assenyalat que la Ribera en flor s'està consolidant i que el públic que visita la comarca s'està fidelitzant. «La Ribera és molt diversa i té moltes singularitats, també hi ha turisme industrial, religiós, cultural i de patrimoni, el que volem és que la gent vingui», ha expressat. I ha conclòs esperançada: «Aquest any, malgrat que no hem pogut fer difusió per animar a la gent a venir, penso que ens anem posicionant».