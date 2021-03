Prolonguen un tram del canal de l'Esquerra de l'Ebre per evitar despreniments de terra

«És molt important que no es col·lapsi el túnel perquè nosaltres subministrem aigua al Consorci d'Aigües de Tarragona així com a l'horta de Camp-redó i l'Aldea i el Delta», ha subratllat l'enginyera de la Comunitat de Regants de l'Esquerra, Meritxell Jardí. Quan a principis de segle XX es va construir el canal, el tram final del túnel número 1, de 800 metres de llargada i que transcorre per sota del nucli urbà de Tivenys, no es va completar perquè l'obra s'encaria molt i va deixar un tram encaixonat entre els talussos.Les reparacions efectuades durant els últims anys, amb accions com la col·locació de malles per evitar despreniments, no han estat suficients i la virulència del Gloria va acabar ensorrant els murs laterals que es van anar aixecant per retenir el terreny. La Comunitat de Regants de l'Esquerra ha acabat optant per aquest projecte amb voluntat de donar una solució definitiva al problema.Un cop finalitzada l'estructura de fals túnel s'emplenarà amb terra l'espai superior entre talussos, de cinc metres d'alçada, anivellant-lo amb el terreny circumdant i permetent que es puguin dur a terme, amb seguretat, activitats com el conreu propi de la zona o el pas de maquinària per fer el manteniment del canal. Per possibilitar els treballs, s'ha tallat el pas de l'aigua fins el pròxim dia 15 d'abril. Està previst finalitzar l'actuació tres setmanes després.L'actuació, projectada i adjudicada pels mateixos regants amb un cost de 300.000 euros, està finançada per l'ACA en el marc de les obres de retorn del cànon de derivació pel minitransvasament a Tarragona. Completa les inversions previstes enguany dins d'aquest capítol el cobriment d'un tram d'1,7 quilòmetres de la sèquia esquerra d'Illa de Mar, amb un pressupost de 600.000 euros. La sèquia es canalitza amb tubs amb diferents diàmetres segons el tram i comptarà amb 35 comportes per garantir el pas a les parcel·les.Precisament, en una visita d'obra a la construcció del fals túnel de Tivenys, el director de l'ACA, Lluís Ridao, ha subratllat que l'organisme «està complint» actualment els compromisos legals d'inversió a les estructures de regadiu del tram final de l'Ebre i el Delta derivats del cànon de derivació. Segons ha reconegut, la delicada situació financera de l'ACA, amb un endeutament de 1.500 milions d'euros, va paralitzar les actuacions pendents.Per contra, ha precisat que durant els últims quatre anys s'han pogut posar al dia les inversions previstes. Es vehiculen, des de llavors, a partir de convenis que permeten els regants executar i licitar directament l'obra amb els recursos de la Generalitat. Segons Ridao, entre 2016 i 2020 se n'han signat nou amb les dues comunitats de regants del tram final de l'Ebre i s'han invertit uns 6 milions d'euros procedents del cànon de derivació del minitransvasament de l'Ebre a Tarragona. El nou programa aprovat aquest mateix dijous pel consell d'administració de l'ACA en preveu invertir 3,5 milions més pel nou període.