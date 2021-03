La florida de la Ribera d'Ebre, en viu

La floració dels arbres fruiters és un espectacle que es pot gaudir lliurement o amb visites guiades

El decret d'estat d'alarma declarat al març de l'any passat va deixar moltes persones sense la possibilitat de contemplar un dels espectacles més esperats del cicle natural, la florida dels ametllers, presseguers i cirerers de la Ribera d'Ebre. Enguany, les mesures restrictives dictades per contenir els contagis han tingut la comarca aïllada de visites externes fins aquesta mateixa setmana, quan s'ha aixecat la prohibició de viatjar entre comarques. La notícia arriba gairebé al final del cicle de la floració, però encara hi ha temps de contemplar les últimes flors dels fruiters, que estan a punt de deixar pas al fruit.

Des del Consell comarcal de la Ribera proposen diverses opcions per contemplar aquest espectacle cromàtic. La primera és a través de les rutes en cotxe o touring, que es poden fer de manera lliure, tot seguint un mapa digital que es pot descarregar a la web de Turisme de Ribera d'Ebre (www.turismeriberaebre.com). Allà s'hi indiquen les carreteres i camins des de les quals es pot tenir una bona panoràmica del paisatge en flor, així com aquells punts des d'on la vista és encara més excepcional. Així, es pot resseguir per exemple la C-12, que travessa de nord a sud la comarca; la C-44, que s'enfila vers la serra de Tivissa i Llaberia; o la T-324, que uneix Móra d'Ebre amb Benissanet i Miravet. També val la pena fer una parada al jaciment ibèric del Castellet de Banyoles, des d'on s'observa la vista panoràmica més bonica de la Cubeta de Móra, on s'assenten poblacions com Miravet, Móra d'Ebre, Móra la Nova i Garcia, i on s'hi concentra també la major quantitat de presseguers de la comarca, així com també cirerers. Des de Turisme adverteixen, però, que els visitants no poden en cap cas endinsar-se en els camps, donat que són propietat privada, i que sempre i en tot cas cal respectar els arbres i les flors.

En paral·lel, també hi ha propostes concretes per gaudir de la floració descobrint també el patrimoni, la cultura i la gastronomia locals. Així per exemple, es pot contemplar la floració de la cirera a la serra d'Almos fent una ruta amb bicicleta i acabant amb un tast de vins al peu dels camps florits, o passejar pels camps que envolten Miravet i tot seguit conèixer el seu nucli històric.

Tot plegat, adverteixen des del Consell Comarcal, estarà disponible en funció de com hagi anat evolucionant la floració. Aquesta arrenca amb els ametllers, que són els primers a treure les seves delicades flors. Els segueixen els presseguers, amb el seu rosa característic, i clouen el cicle els cirerers, en un espectacle cromàtic que sol allargar-se fins a principis d'abril. Les condicions geogràfiques de la comarca, vora el mar i sense grans altituds, fan que sigui el primer lloc de Catalunya on es pugui contemplar la floració de la fruita dolça.

Tota la informació es pot consultar a la pàgina web de Turisme de la Ribera d'Ebre. Totes les activitats es fan respectant les mesures Covid.