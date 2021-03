La nord-americana Jabil aixecarà una planta d'ampolles de cartró a Tortosa

L'empresa ha anunciat els seus plans d'expansió

Actualitzada 18/03/2021 a les 10:37

L'empresa nord-americana Jabil preveu créixer a Espanya amb la construcció d'una nova planta de fabricació d'ampolles de cartró al seu centre d'excel·lència en sostenibilitat, situat a Tortosa.La companyia, que busca l'especialització en aquest producte innovador, ha anunciat també una inversió de 25 milions de dòlars en la seva filial Ecologic, situada a Manteca (Califòrnia, Estats Units), per impulsar aquest segment de mercat.Ambdues inversions, assegura la multinacional, «donaran lloc a la primera tecnologia de paper amb fabricació a escala del mercat», ja que podrà portar el modelat de polpa de cel·lulosa a nous territoris, produint centenars de milions d'envasos de paper.«A mesura que els consumidors són més conscients de l'impacte mediambiental dels residus plàstics, busquen noves solucions d'envasament sostenibles, com el paper. El repte per als fabricants d'envasos és poder escalar la producció per satisfer aquesta demanda», sosté l'empresa.Jabil és un proveïdor de solucions per a fabricació que compta amb més de 260.000 empleats en un centenar de plantes de producció a trenta països de tot el món.