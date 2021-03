La víctima de l'accident de Deltebre era una veïna del municipi de 37 anys

El sinistre es va produir cap a un quart de dues de la tarda de dimarts al quilòmetre 9,3 de la citada via. Les causes de l'accident estan sota investigació policial. El vehicle va sortir de la via i va acabar bolcant.

Arran de la incidència s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, els quals han efectuat tasques d'excarceració, i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'SCT ha indicat que en el que va d'any han mort tretze persones a la xarxa viària interurbana de Catalunya.