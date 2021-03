El Consell de Seguretat Nuclear treballa en la renovació d'Ascó

Actualitzada 16/03/2021 a les 07:41

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) treballa en la renovació de l'explotació de les centrals d'Ascó I i Ascó II operatives des de 1984 i 1986, respectivament, l'autorització d'explotació de les quals finalitza al mes d'octubre. Segons fonts del regulador, el titular d'Ascó va remetre al CSN la documentació per a l'autorització de renovació d'explotació i des del Consell s'emetrà l'informe preceptiu abans del mes d'octubre, tal com marca el reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives.Aquest informe, sobre l'autorització per a les dues unitats de producció, s'elevarà al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic qui decidirà finalment sobre la renovació, ja que el dictamen del CSN només és vinculant si l'autorització és negativa.El calendari pactat en el seu moment pel Govern i les elèctriques sobre el tancament del parc nuclear espanyol preveu que la primera de les centrals a tancar sigui Almaraz I, el 2027, seguida de la seva bessona, Almaraz II, el 2028, mentre que Ascó I i II ho facin entre 2029 i 2030. Per al lustre següent, quedarien Cofrents, Vandellós II, que aturarien la seva activitat el 2033 i 2034, respectivament, i la de Trillo, l'última, el 2035.