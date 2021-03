Dos ferits en un accident entre dos camions a l'AP-7 a l'Aldea

Els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració ja que un dels conductors estava atrapat a la cabina

Actualitzada 16/03/2021 a les 08:47

Sis dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un accident entre dos camions a l'AP-7 a l'Aldea. L'incident s'ha produït a la 1.56 hores al quilòmetre 320. Un dels dos vehicles pesants ha quedat bolcat a la via.Els dos conductors han resultat ferits i els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració ja que un d'ells estava atrapat a la cabina. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat tres ambulàncies i els dos conductors han estat traslladats fins a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb pronòstic menys greu.Segons el Servei Català de Trànsit (SCT) l'accident ha afectat els dos sentits de la marxa i ha comportat que la via es tallés durant una estona. Durant aquest matí de dimarts, l'AP-7 es troba tallada en sentit sud per tal de retirar els vehicles pesants i es fan desviaments per l'N-340. En direcció Tarragona només hi ha un carril tallat.