Salut instal·la el nou accelerador lineal a la Unitat de Radioteràpia de l'Hospital de Jesús

El nou aparell permet les tècniques que ja es feien a la Unitat de Radioteràpia de Jesús - tractaments d'intensitat modulada (IMRT), Gating i tècniques quadridimensionals-, i també les que només es podien rebre a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, pel que s'evitarà molts desplaçaments als malalts i als seus familiars. El nou accelerador possibilita, a més a més, altres tècniques noves com l'SBRT o l'arcoteràpia volumètrica modulada, un tractament que evita danyar els teixits sans que envolten els tumors, millora la qualitat i l'adequació del tractament a cada pacient, i en disminueix els efectes secundaris.A Reus s'instal·larà els pròxims mesos un nou accelerador lineal idèntic al de l'Ebre. Això permetrà que, en cas d'avaria, es puguin derivar els pacients d'un centre a l'altre sense sotmetre'ls a cap prova complementària.La Unitat de Radioteràpia de les Terres de l'Ebre funciona des del juliol del 2008. A més de l'accelerador lineal hi ha una unitat d'ortovoltatge per al tractament dels càncers de pell. Salut preveia crear construir un edifici oncològic a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i instal·lar aquest nou accelerador lineal. El projecte va quedar aturat perquè l'Ajuntament de Tortosa va paralitzar la modificació definitiva de POUM per fer aquesta obra mentre Salut no resolgués els problemes de mobilitat i aparcament de l'Hospital de Tortosa. Al juny de l'any passat, el Departament va decidir substituir l'aparell de Jesús i descartar l'edifici oncològic. El nou accelerador lineal es traslladarà al Verge de la Cinta quan s'executi l'ampliació del centre hospitalari.Aquest dilluns han visitat les obres Mar Lleixà, gerent de la regió sanitària de Terres de l'Ebre, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Tortosa, Mònica Ripoll, Salvador Pallejà, el director de l'Hospital de la Santa Creu, Francesc Vallespí, delegat de la Lliga Contra el Càncer de les Terres de l'Ebre, i Manel Artigues, director del Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica de l'Hospital Sant Joan de Reus. Lleixà ha apuntat «es treballarà a la màxima velocitat possible, sense perdre precisió ni saltar-se cap protocol» per oferir el servei tan aviat com es pugui als pacients ebrencs, que mentre es fa el canvi d'aparell han de tractar-se a Reus.