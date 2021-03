Presenten 681 al·legacions en contra del projecte de planta de compostatge a Santa Bàrbara

L'entitat alerta de les molèsties per als veïns i els potencials perills per a la salubritat de l'aqüífer subterrani

Actualitzada 15/03/2021 a les 13:17

La plataforma veïnal No a la planta de compostatge a la plana del Montsià ha presentat un total de 681 al·legacions davant l'Ajuntament de Santa Bàrbara en contra de la seva instal·lació en uns terrenys a quatre quilòmetres del nucli urbà. L'entitat ha subratllat la «ràpida reacció ciutadana» en contra d'un projecte, segons asseguren, que ja era conegut pel consistori des de 2019 i que s'ha fet públic just en el moment de la recta final de la seva tramitació. L'empresa Ecompost de l'Ebre, promotora de la planta, ja ha efectuat treballs previs en els terrenys de la planta, amb la qual preveu tractar anualment 25.000 tones de dejeccions ramaderes –gallinassa i purins, principalment- per convertir-les en adob orgànic comercialitzable.