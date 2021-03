Pallarés demana als ebrencs extremar la precaució davant l'aixecament del confinament comarcal

Incompliments i sancions

Pallarés ha celebrat l'aixecament de les restriccions que s'aplica aquest dilluns i ha agraït la feina de l'AECE (Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre) «que s'ha traduït en aquesta bona notícia». Els empresaris, com alguns alcaldes, havien reclamat fa setmanes l'aixecament del confinament comarcal a les Terres de l'Ebre. La petició s'havia fet arribar per carta al Procicat fa un mes. «Les qüestions que ens afectaven al territori, com és la mobilitat, el comerç, la cultura i l'esport, a poc a poc tornen a la normalitat però sempre hem de pensar que la situació no està superada», ha recordat.El delegat el Govern ebrenc ha assenyalat que continuen apareixent brots que «es descontrolen de la nit al dia», com el darrer que ha afectat l'escola d'Ascó (Ribera d'Ebre), i que cal extremar les precaucions tot i les noves mesures que permetran «fer la vida més suportable a molta gent que han patit i continuen patint». Pallarés ha apuntat que tots els departaments estaran molt «alerta» davant la campanya de Setmana Santa, quan es dona per iniciada la campanya turística al territori. «Alleugerim perquè els números ens acompanyen, hi ha més gent vacunada, la gent prenem mesures, convivim amb nous hàbits amb la pandèmia, però no ha passat de cap de les maneres», ha insistit.D'altra banda, segons les dades d'Interior, a les Terres de l'Ebre s'han posat 10.005 denúncies des de l'inici de la pandèmia, fa un any, per incompliment de les restriccions i les mesures de prevenció, una mitjana proporcional similar a la resta de regions del país. 1.096 denúncies corresponen al període de la tercera onada de la covid i el passat cap de setmana se'n van interposar 138, de les quals 83 han estat per saltar-se el confinament comarcal. «Hem de continuar molt atents al que es pot fer i al que no per lluitar contra la pandèmia», ha demanat Pallarés.També s'ha destacat que el 75% dels agents i efectius dels cossos de seguretat i d'emergències de les Terres de l'Ebre ja estan vacunats.