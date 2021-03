Denuncien una vintena de joves de Tortosa que feien un 'botellón' la matinada de diumenge

El conductor d'un vehicle també va ser sancionat per conduir begut i portar drogues

Actualitzada 15/03/2021 a les 19:33

La Policia Local de Tortosa ha denunciat 19 joves, veïns de Tortosa, d'entre 16 i 19 anys, que estaven fent un 'botellón' a la plaça Mare de Déu de l'Oliva de Bítem, passades les cinc de la matinada de diumenge. Alertats per diverses trucades de veïns, amb el suport de diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, els agents van detectar una trentena de persones de diversos punts de la ciutat, que s'havien desplaçat amb motos i altres vehicles fins a Bítem, on estaven concentrats al carrer, bevent alcohol. Els 19 que van poder identificar han estat denunciats per trencar el toc de queda, per reunió a la via pública per consumir begudes alcohòliques, per no portar mascareta i per excedir el nombre de persones permès en les reunions.