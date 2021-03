Prop d'un centenar de persones rebutgen la massificació eòlica de la Terra Alta amb un acte cultural a Vilalba dels Arcs

«Seria un error no conservar els vestigis de la Batalla de l'Ebre»

Segons Martínez, la massificació eòlica és «l'amenaça més gran» que pateix la comarca de la Terra Alta. Per aquesta raó, l'Associació Terra Alta Viva està presentant informes tècnics i desfavorables contra les catorze centrals eòliques projectades al territori amb el nou decret energètic (16/2019). «Estem intentant revalorar el patrimoni de la comarca per poder-la defensar, no som polítics, però volem pressionar a la part política perquè es mogui», ha resumit la portaveu en l'acte de presentació de l'associació, que s'ha fet al celler Bernavi, un dels afectats per la construcció del parc eòlic del barranc.Des de l'Associació Terra Alta Viva, que aplega entitats, empreses i persones a títol individual de la comarca, destaquen que no estan en contra les energies renovables, però reclamen un canvi de model energètic. «Voldríem un model que sigui molt més localitzat a les zones on hi ha el consum», ha assenyalat Martínez. A la vegada, ha denunciat que la implantació de noves centrals suposarà la destrucció patrimonial de la zona. «Ens estan destruint el nostre patrimoni històric, cultural i natural que és la riquesa i el futur de la comarca», ha afegit.Fa més de deu anys, les centrals Els Barrancs i Punta Redona es van tramitar amb l'antic decret de renovables conegut com el de les ZDP. Els projectes van estar paralitzats fins l'any 2018, quan les empreses els van reactivar i el departament de Territori va aprovar, el març del 2019, els plans urbanístics especials de les tres centrals (s'inclou el parc Tres Termes).Davant l'oposició política, econòmica i social de la comarca, el Govern va comprometre's a reubicar els parcs o indemnitzar les empreses i va derogar el decret de les ZDP amb l'actual decret energètic 16/2019 però sense dotar-lo de caràcter retroactiu. La promesa era que «blindaria la Terra Alta» de futures centrals energètiquesTot i que el Consell Regulador de la DO Terra Alta té obert un contenciós administratiu i l'Ajuntament de Batea encara estudia si atorga el permís d'obres, aquest dimecres es van iniciar les obres per instal·lar els molins del parc eòlic Els Barrancs. «Exigim que els ajuntaments defensin la terra, que demanin tots els papers; nosaltres farem pressió perquè es puguin parar, és injust estan trencant patrimoni i l'economia de projectes locals», ha insistit la portaveu.En l'acció cultural, hi ha hagut actuacions musicals i visites guiades a l'Espai de la Batalla de l'Ebre dels Barrancs. En grups reduïts de cinc persones, l'historiador i doctorant en història contemporània per la Universitat de Barcelona Aitor Garcia ha explicat els detalls de la batalla de l'Ebre durant la Guerra Civil Espanyola. Segons ell, en aquesta zona es troben crestes fortificades, atès que és un dels punts per on va avançar la tercera divisió republicana que buscava «trincar» el flanc dret de Vilalba dels Arcs.«En qualsevol punt on s'ubiqui un aerogenerador pot trepitjar les fortificacions i també es pot trobar fosses humanes que són molt comunes a la zona, perquè no hi va haver una gestió adequada de la recuperació de les restes humanes», ha assegurat l'historiador. Per això, considera que seria un «error» la instal·lació de les centrals, ja que ha recordat que la Terra Alta és l'escenari principal de la batalla de l'Ebre i que va ser la més sagnant i decisiva de tota la Guerra Civil Espanyola.«Sembla que no hi hagi una preocupació per recuperar-ho ni hi hagi un incentiu per protegir i educar en base aquestes restes; correm un perill molt greu si desvirtuem aquests camps, com explicarem la batalla de l'Ebre sense tenir les trinxeres? És molt important conservar-les», ha subratllat. Per tot plegat, considera que s'hauria de fer una catalogació més exhaustiva dels vestigis de la batalla abans de plantejar projectes eòlics a la zona. A més, també ha recalcat que moltes de les restes es troben disperses i que amb les excavacions podrien aparèixer de noves.Actualment, la Terra Alta té nou parcs eòlics i 148 molins en funcionament que produeixen el 25% de l'energia renovable de Catalunya. «Amb els projectes que s'estan implantant amb el nou decret seria la comarca amb més aerogeneradors i renovables de Catalunya; això suposa una destrucció total del paisatge i patrimoni de la comarca», ha conclòs Martínez.