El territori rep el nivell Golden del premi en reconeixement a la conservació de la natura i el patrimoni

Actualitzada 12/03/2021 a les 16:41

Les Terres de l'Ebre han rebut la certificació Quality Coast i Green Destinations, dins el programa Green Destinations Award, que certifica i promou les destinacions turístiques sostenibles. L'Ebre revalida el reconeixement que rep des de 2016 i ha aconseguit el nivell Golden, per «l'excel·lència en tots els camps de gestió sostenible de destinacions turístiques», com la conservació de la natura i el patrimoni, la gestió dels residus, l'energia i el clima. La nova certificació s'ha donat a conèixer en el marc de l'edició d'aquest any de la fira ITB de Berlín (Alemanya), que enguany es fa de forma virtual.