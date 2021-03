Empresaris i alcaldes ebrencs celebren l'aixecament del confinament comarcal

Fernández també ha recordat que la interacció és «continua i fluida» amb la franja de Castelló i l'Aragó, tant en l'àmbit social com laboral, però preveu que el tancament del perímetre de Catalunya tardarà encara a aixecar-se.L'AECE lamenta que la restauració i l'hostaleria mantinguin les restriccions d'horaris al territori, sense tenir en compte el greuge comparatiu que pateixen sobretot als municipis més petits i també perquè han demostrat «que compleixen les mesures, que tenen els deures fets i que garanteixen la seguretat», com ha apuntat Roigé. «Al bar del poble només pot anar la gent del poble i en un hotel o un hostal encara és pitjor, perquè no té sentit. És prou evident i no se'ns pot comparar amb Barcelona on hi ha més de 4 milions de persones», ha apuntat la presidenta de l'AECE.Des de l'entitat empresarial es recorda que les restriccions del sector comercial i restaurador acaba repercutint en moltes empreses i autònoms que treballen per aquests sectors. «És un peix que es mossega la cua. Quan una cosa falla, al voltant tot està igual», ha recordat Fernández. L'alcaldessa de Tortosa ha celebrat que es permeti l'obertura del comerç no essencial durant els caps de setmana. «És molt necessari recuperar l'activitat econòmica després de tot el que s'ha patit, especialment els últims mesos», ha dit.Des de l'AECE també es demana prudència per evitar repunts i nous confinaments. «Les mesures han de servir per tirar endavant l'economia a poc a poc, recuperar forces i terreny perdut, però també des de la prudència perquè existeix el perill real d'un nou confinament. Això no ho volem ningú», ha assenyalat la presidenta de l'Associació empresarial. L'AECE confia que per Setmana Santa es relaxin més les restriccions de mobilitat i dels horaris dels restaurants, però ha demanat que no s'oblidin les conseqüències de Nadal perquè la campanya d'estiu no es perdi.